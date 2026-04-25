VIDEO / Pogledajte kako se turski vozač nevjerojatno spasio pada i nasmijao naše komentatore

Podijeli :

Ovog vikenda se vozi nova utrka Moto GP-a, a na rasporedu je staza u Jerezu gdje je lani slavio Alex Marquez koji je bio najbrži na treningu u petak. Međutim, u subotu je svu pažnju na sebe preuzeo turski vozač Toprak Razgatliouglu. On je pred kraja slobodnog treninga u jednom zavoju bio na rubu pada, ali se nevjerojatno izvukao i ostao u pravom položaju. Iako je izgubio svu brzinu koju je do tog trenutka stekao, oduševio je naš dvojac koji čine Darin Janković i Tomislav Bešenić. Oni su se prvo nasmijali pa su naglasili da bi ovo moralo biti najbolje izvlačenje sezone za nekog od motociklista.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.