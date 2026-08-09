VIDEO / Nevjerojatan gaf Španjolca: Slavio pobjedu krug prije kraja pa – izgubio

Vozač Intacta Manuel González napravio je jednu od najvećih pogrešaka svoje karijere na Velikoj nagradi Britanije, 12. utrci sezone Moto2 kategorije u sklopu Svjetskog prvenstva.
Španjolac je počeo slaviti pobjedu na kultnom Silverstoneu puni krug prije kraja, u sceni koja je neodoljivo podsjetila na čuveni gaf Aleixa Espargaróa na Velikoj nagradi Katalonije 2022. godine.
González se u zavojima uoči ulaska u ciljnu ravninu pretposljednjeg kruga žestoko borio za vodstvo s Danijem Holgadom iz Asparka. Međutim, čim je prošao kroz cilj, usporio je i gledajući prema svojoj boks-a histerično započeo slavlje.
Na njegovu žalost, do kraja utrke ostao je još jedan čitav krug — što su znali svi osim vodećeg čovjeka ukupnog poretka. Kako je González naglo usporio usred staze dok su ostali nastavili voziti punim gasom, došlo je do kontakta s Holgadom pri čemu se Gonzálezu otkačio ispuh.
Nakon tog incidenata Španjolac je počeo drastično padati u poretku te je na koncu utrku završio na tek 14. mjestu.
Holgado je u tom sudaru zamalo pao s motocikla, no uspio se održati na stazi i proći kroz cilj kao četvrti. Pobjedu je u tom kaosu objeručke prihvatio Filip Salač iz American Racinga i tako stigao do prvijenca u karijeri.
Nakon ovakvog nesvakidašnjeg raspleta, Gonzálezova prednost na čelu ukupnog poretka smanjila se na 42,5 boda.
Svjetsko prvenstvo nastavlja se Velikom nagradom Aragona od 28. do 30. kolovoza.
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