VIDEO / Marquez do 100. pobjede u karijeri, utrku u Mađarskoj obilježio i veliki incident

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Pobjednik Velike nagrade Mađarske, osme utrke u MotoGP sezoni, jest vozač Ducatija Marc Marquez. Dva sprinta i dvije glavne utrke na Balaton Parku – četiri trijumfa Marca Marqueza.

Ali još važnije, bio je ovo jedan veliki jubilej za Marqueza, 100. pobjeda u karijeri na koju je čekao još od rujna 2025. i utrke u Misanu.

Na drugom mjestu našao se Pedro Acosta koji je na svom KTM-u bio vodeći od drugog pa sve do sredine 15. kruga, dok je na trećem mjestu završio drugi vozač tvorničkog Ducatija, Francesco Bagnaia.

Početak utrke – scenarij iz najgore noćne more. U prvom zavoju Jorge Martin izgubio je kontrolu i pokosio Fermína Aldeguera, Marca Bezzecchija, Raula Fernandeza i Fabija Di Giannantonija. Jedino se Di Giannantonio uspio vratiti na stazu i nastaviti utrku.

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Neshvatljiva je odluka direkcije utrke da istakne samo žutu zastavu jer su dijelovi motocikala bili posvuda po stazi.

Martin i Bezzecchi prebačeni su u medicinski centar na preglede, a Aprilia je najavila da će sa svim informacijama o njihovom stanju izaći u javnost što je prije moguće.

Marc Marquez krug i pol se odupirao Pedru Acosti, koji ga je na kraju uspio preteći i izbiti na čelo, dok je na trećem mjestu bio Francesco Bagnaia.

Nizale su se pogreške vozača, srećom samo u smislu preširokih ulazaka u zavoje i bez novih incidenata, pa su i pretjecanja bila česta.

Acosta je cijelo vrijeme uspijevao održavati prednost od oko pola sekunde, ali se nije mogao potpuno odvojiti. S druge strane, razlika između Marqueza i Bagnaije konstantno je rasla, baš kao i razlika između Bagnaije i četvrtoplasiranog Luce Marinija.

I tako sve do sredine 15. kruga. Márquez se primaknuo, napao, a tada je došlo i do blagog kontakta između njega i Acoste.

Ubrzo nakon toga uslijedilo je i pretjecanje. Marquez je izbio na prvo mjesto i odmah učinio ono što Acosta dotad nije uspijevao – pobjegao je na više od sekunde prednosti u odnosu na prvog pratitelja.

Nekoliko krugova prije kraja sve je već bilo jasno što se tiče vozača na postolju, no gledali smo borbu za četvrto mjesto, Ai Ogura uspio je preteći Lucu Marinija i zauzeti tu poziciju.

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