VIDEO / Marc Marquez pokorio Njemačku, njegov brat nije završio utrku

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Vozač Ducatija Marc Márquez pobijedio je na Velikoj nagradi Njemačke u Moto GP prvenstvu.

Deveterostruki svjetski prvak bio je dominantan i u glavnoj utrci na Sachsenringu, nakon što je uvjerljiv bio i u subotu tijekom sprinta. Utrku nije završio njegov brat Alex na Gresiniju, pao je u 10. krugu.

Drugo mjesto u glavnoj utrci pripalo je vozaču Trackhousea Aiju Oguri, dok pobjedničko postolje kompletira njegov momčadski kolega Raúl Fernández.

Četvrto mjesto zauzeo je Pedro Acosta na KTM-u. Pratili su ga Jorge Martin na Apriliji i Ducatijev Francesco Bagnaia.

Među najboljih 10 našli su se i Fabio Quartararo, Luca Marini, Enea Bastianini i Brad Binder.

Jedanaesto mjesto pripalo je Diogu Moreiri, dok su utrku završili i Jack Miller, Franco Morbidelli, Álex Rins i Toprak Razgatlıoğlu.

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