VIDEO / Marc Marquez pao u sprint utrci u San Marinu, slavio Bezzecchi

Marco Bezzechi trijumfirao je u sprintu na Velikoj nagradi San Marina, zahvaljujući padu Marca Marqueza u šestom krugu.

Vozač Aprilije donio je veliku radost talijanskoj publici s vremenom 19:52.96, a svi prisutni bili su oduševljeni kada je njegov suparnik izletio sa staze. Malo nesportski, ali i dalje su veliki obožavatelji Valentina Rossija, Marquezovog bivšeg suparnika.

Obitelj Marquez ipak ima razloga za sreću, jer je Marcov brat Alex zauzeo drugo mjesto, nešto više od sekunde zaostao je iza Talijana. Treći je bio Fabio Di Giannantonio (+2.551), dok su prvih pet kompletirali Franco Morbidelli (+3.526) i Pedro Acosta (+6.834).

Fermín Aldeguer prošao je ciljnu liniju šesti, a slijedili su ga Luca Marini, Jorge Martin, Raul Fernandez i Enea Bastianini.

Ni Fabio Quartararo ni Brad Binder nisu završili sprint, dok je Francesco Bangnaia utrku završio tek na 13. poziciji.

Bezzechi će također imati pole position zahvaljujući prvom mjestu u kvalifikacijama, a glavna utrka na stazi u Misanu na rasporedu je u nedjelju u 14 sati.

