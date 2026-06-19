VIDEO / Marc Marquez pao na samom kraju treninga, ali i bio najbrži u Češkoj

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Na rasporedu je novi trkački vikend u MotoGP prvenstvu. Ovog se vikenda vozi u Brnu, a na prvom je treningu najbrži bio aktualni prvak Marc Marquez.

Španjolac je dominaciju iz Mađarske preselio na jednu od svojih omiljenih staza. Na prvom treningu u Brnu bio je najbrži s vremenom 1:53.303.

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Da asu Ducatija ne bude sve po volji, u samoj završnici treninga dogodio mu se pad i izlijetanje sa staze. Srećom, ozbiljnijih posljedica nije bilo.

Na drugom je mjestu završio Fabio Quartararo u Yamahi s 200 tisućinki zaostatka i može se reći da je priredio najveće iznenađenje. Treći je bio Fernandez u Trackhouse Racingu s 210 tisućinki zaostatka. Marquezov momčadski kolega Francesco Bagnaia bio je šesti s 376 tisućinki zaostatka.

Vodeći u ukupnom poretku Fabio Bezzecchi bio je tek 16., a ništa puno bolji nije bio ni njegov prvi pratitelj Horhe Martin. Važna je vijest da se na stazu vratio Alex Marquez nakon nesreće u Kataloniji prije mjesec dana. Vozač Gresinija zauzeo je 18. poziciju uz 13 odvezenih krugova.

Tijekom dana na rasporedu je i drugi trening, u subotu se voze sprint i kvalifikacije za glavnu utrku, koja se vozi u nedjelju, sve pratite na SK1.

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