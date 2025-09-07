VIDEO / Ludnica u Kataloniji: Braća Marquez prvi i drugi, u slavlju skakali na ogradu

Podijeli :

Održana je Velika nagrada Katalonije u Moto GP-u, a pobjednik je, kao i inače Marquez. No, ovaj put nije riječ o Marcu, već o njegovom mlađem bratu Alexu. On je utrku započeo na pole positionu, ali mu je ubrzo stariji brat oteo tu poziciju. Međutim, Alex se nije predavao te je uspio proći vodećeg u ukupnom poretku i na kraju slaviti u Barceloni. Treće mjesto na postolju pripalo je Enei Bastianiniju. Mlađi brat Marquez smanjio je zaostatak za pet bodova, ali Marc je i dalje nedostižan. Na vrhu je s 475 bodova dok je Alex sada na 305. Sljedeća utrka bit će u San Marinu.

S obzirom na to da je riječ o njihovoj domaćoj utrci slavlje je bilo veliko. Oba brata su skakala na ogradu, a posebno uporan i sretan bio je Marc iako nije pobijedio. Više puta je krenuo pozdraviti se s navijačima.

