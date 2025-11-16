VIDEO / Kraj sezone MotoGP-a: Bezzecchijev trijumf i nestvarni pehovi

Podijeli :

Zavjesa na MotoGP sezonu pala je utrkom za Veliku nagradu Valencije. Odavno se zna da je proslavljeni Španjolac Marc Márquez osvojio deveti naslov u karijeri, odnosno sedmi u kraljevskoj klasi, a pobjednik posljednjeg nadmetanja je Marco Bezzecchi.

Talijan, vozač Aprilije koji je dan ranije osvojio pole-position, pobijedio je šesti put u karijeri, odnosno treći put u ovoj sezoni, a ovo mu je drugi vikend zaredom da osvaja prvo mjesto u glavnoj utrci nakon VN Portugala.

Bezzecchi je izdržao na vodećoj poziciji od početka do kraja, ali je vodio žestoku borbu sa Španjolcem Raulom Fernándezom, vozačem Trackhousea. Fernández je stigao drugi, a Fabio Di Giannantonio je u pretposljednjem krugu prestigao Pedra Acostu, koji je dugo odolijevao na trećoj poziciji, za šesti podij u karijeri.

Nakon Acoste su redom stizali Álex Márquez, Fermín Aldeguer, Luca Marini, Brad Binder, Jack Miller i Enea Bastianini, kada je riječ o onima koji su osvojili bodove u posljednjoj utrci.

Posljednja utrka u sezoni počela je nesvakidašnjim pehovima, a posebno je bizaran onaj koji se dogodio prije nego što su vozači dobili dozvolu za start – Franco Morbidelli je pao, a da nije ni pošteno krenuo.

Talijan, koji brani boje momčadi legendarnog Valentina Rossija, okrznuo je motocikl Aleixa Espargara, a potom se požalio na ozljedu lijeve šake.

Uslijedio je još jedan peh, a akter je bio svima dobro poznat – Francesco Bagnaia. Talijan, dvostruki prvak u kraljevskoj klasi, završio je utrku nakon nekoliko zavoja, a motor mu je otkazao već i u kvalifikacijama dan ranije.

Kraj utrke nije dočekao ni Japanac Ai Ogura, vozač Trackhousea, koji je svoje sudjelovanje završio u sedmom krugu.