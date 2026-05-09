VIDEO / Jeziv pad Marca Marqueza u Francuskoj! Martin najbrži u sprintu

Španjolac je u Le Mansu stigao do druge sprint pobjede ove sezone, nakon što je prethodno slavio i u Austinu, a do novog trijumfa došao je nakon fantastičnog starta s osme pozicije.

VIDEO / Šok u Španjolskoj: Marc Marquez doživio novi težak pad!

Martínu je najbliži bio Francesco Bagnaia na Ducatiju, dok je treće mjesto osvojio drugi vozač Aprilije Marco Bezzecchi.

Sprint na stazi Bugatti obilježio je sjajan start aktualnog prvaka iz 2024. godine, koji se već prije prvog zavoja probio s osmog na četvrto mjesto. Nedugo zatim s vanjske strane prestigao je i branitelja naslova Marca Márqueza, zatim Bagnaiu, pa i svog momčadskog kolegu.

Bezzecchi i Bagnaia kratko su držali priključak za Martínom, no njihov međusobni dvoboj riješen je već u trećem krugu. Bezzecchi je pogriješio, Bagnaia ga je prestigao i zadržao drugo mjesto do kraja.

Iza vodeće trojke Marc Márquez je nakon starta počeo gubiti pozicije, a u posljednjem krugu doživio je težak pad sa svog Ducatija. Srećom, uspio se podići nakon incidenta.

Branitelj naslova nije mogao pratiti ritam vodećih pa su ga redom prestigli Fabio Quartararo na Yamahi, Pedro Acosta iz KTM Racinga i Joan Mir na Hondi, prije nego što je njegova utrka završila padom.

Acosta je na kraju bio najbolji među ostalima, ispred Quartarara, Mira, Aija Ogure iz Trackhousea i vozača Gresinija Álexa Márqueza, koji su zaokružili osvajače bodova.

Bezzecchi je nakon ove utrke preuzeo vodstvo u ukupnom poretku sa 108 bodova, šest više od Martína, dok je Acosta treći sa 72 boda.