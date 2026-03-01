VIDEO / Bezzecchi do pobjede u prvoj utrci sezone, katastrofa za braću Marquez

Automoto 1. ožu 2026

Vozač Aprilije Marco Bezzecchi slavio je na Velikoj nagradi Tajlanda kojom je započelo ovogodišnje MotoGP prvenstvo.

