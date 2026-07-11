Tko bi drugi? Marquez dominantan u sprintu u Njemačkoj

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MichaelxWincott via Guliver

Marc Marquez pobijedio je u sprint utrci za Veliku nagradu Njemačke, opravdavši tako još jednom svoj nadimak "Sachsenking".

Marc Marquez je čak 12 puta pobjeđivao na Sachsenringu i na toj je stazi najdominantniji vozač u povijesti. Pobjeđivao je gotovo svake godine kada se tamo pojavio sve do 2019. godine. Ozljeda ga je spriječila da slavi 2020., no starim se navikama vratio 2021. i 2025. godine. Ove sezone ponovno se čini kako mu nitko ništa ne može u Njemačkoj.

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Bez ikakvih problema osvojio je sprint utrku ispred Alexa Marqueza i Fabija Di Giannantonija, što mu je ujedno 19. pobjeda u sprintu u karijeri.

Na samom startu Marc Marquez je sjajno krenuo, a iza njega se smjestio Alex Marquez. Fabio Di Giannantonio držao je treće mjesto, četvrti je bio Ogura, a peti Fernandez.

Marquez je konstantno povećavao prednost ispred svog brata, dok se praktički jedina bitna borba na stazi vodila za osmo mjesto između Fabija Quartarara i Pedra Acoste.

Tijekom utrke pao je Franco Morbideli, koji nakon izlijetanja nije imao većih problema. Jorge Martin zauzeo je šesto mjesto, čime je povećao svoje vodstvo u ukupnom poretku na 11 bodova ispred Bezzecchija. Martina je pokušao dostići Francesco Bagnaia, no pretjecanja ipak nije bilo.

Od Velike nagrade Njemačke start izgleda drugačije. Vozači u svakom redu sada su udaljeniji jedni od drugih; do sada su bili razmaknuti tri metra, a sada su četiri. Također, između samih redova razmak sada iznosi 12 metara umjesto dosadašnjih devet. Na startu utrke vozači više ne koriste uređaje za kontrolu prednjeg kraja te im je zbog toga potrebno više prostora za pokretanje motocikala.

Drugoplasirani u ukupnom poretku, Marco Bezzecchi, teže se ozlijedio tijekom kvalifikacija. Slomio je ključnu kost te će morati na operaciju koja će se obaviti u Italiji, a za sada nije poznato koliko će dugo izbivati sa staze.

Sprint utrka nije donijela prevelike promjene na tablici. Prvi je Jorge Martin sa 197 bodova, 11 manje ima Marco Bezzecchi, dok je treći Fabio Di Giannantonio koji se približio ozlijeđenom vozaču Aprilije i sada ima 184 boda.

Ai Ogura drži 174 boda, dok je Marc Marquez današnjom pobjedom zaradio novih 12 bodova te ih sada ukupno ima 165. Aktualni šampion tako zaostaje 32 boda za vodećim Martinom.