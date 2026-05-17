Stigle su vijesti oko stanja Alexa Marqueza, a oglasio se i on: ‘Hvala svima na brizi’

Stigle su i prve službene vijesti o stanju španjolskog asa koji je doživio stravičan pad danas na stazi pokraj Barcelone.

Alex Marquez bio je pri svijesti dok je vozilom hitne pomoći prevožen od staze „Catalunya“ do obližnje bolnice u Granollersu. Više detalja o stanju i ozljedama španjolskog motociklista čekali smo do kasnih popodnevnih sati, kada je Gresini na službenim kanalima objavio konkretne informacije.

“Utvrđena je marginalna fraktura kralješka C7, a dodatne procjene bit će obavljene sljedeći tjedan. Također, zadobio je prijelom desne ključne kosti, koji će biti stabiliziran pločicom. Danas će biti operiran u bolnici ‘General de Catalunya’“, naveo je tim iz Faenze.

Time su potvrđene prve neslužbene i pozitivne vijesti koje je poslala naša novinarka Jelena Trajković. Ona je incidente na Velikoj nagradi Katalonije pratila uživo, a iz razgovora koje je obavila sa samim vozačima moglo se naslutiti da stravične snimke nisu značile i stravične posljedice.

“Mislim da je najveća pobjeda danas to što su svi manje-više dobro, to je najveća pobjeda koju je naš sport danas ostvario“, rekao je pobjednik mučne utrke Fabio Di Giannantonio u intervjuu za Sport Klub.

“Iz Gresinija su nam potvrdili da je Marquez vozilom hitne pomoći prevezen u bolnicu radi dodatnih pregleda. To se smatra pozitivnim znakom, jer se u ozbiljnijim slučajevima vozači obično transportiraju helikopterom“, javlja reporterka Sport Kluba Jelena Trajković iz Barcelone.

“U prvi mah smo svi zanijemili, ali je olakšanje nastupilo nekoliko minuta kasnije kada je potvrđeno da je Alex pri svijesti. I dalje postoji velika zabrinutost za njegovo stanje, ali prvi znakovi su pozitivni“, dodala je i najavila nove informacije čim budu dostupne.

“Apeliram na ljubitelje utrka da čekaju službene informacije od momčadi i organizatora, jer se na društvenim mrežama u ovakvim slučajevima pojavljuje veliki broj nagađanja“, rekla je Jelena, koja je u međuvremenu obavila intervjue s trojicom najboljih na utrci s dvije crvene zastave i velikim brojem incidenata.

U međuvremenu, Alex Marquez se obratio pratiteljima na društvenim mrežama.

“Sve je pod kontrolom! Večeras me čeka operacija, ali ne bih mogao biti u boljim rukama. Hvala vam svima puno na brizi i porukama podrške koje primam“, napisao je španjolski motociklist.

