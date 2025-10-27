Stigle nove informacije o stanju Dettwilera nakon jezivog sudara: ‘Stabilno je, ali kritično’

Podijeli :

AP Photo/Joan Monfort via Guliver

Vozač CIP Green Powera Noah Dettwiler trenutno je u stabilnom, ali kritičnom stanju nakon teške nesreće uoči Velike nagrade Malezije.

Francuski tim objavio je da je Noah u proteklih nekoliko sati podvrgnut nekoliko operacija i da su one dobro prošle.

“Noah je u posljednjih nekoliko sati podvrgnut nekoliko operacija i sve je prošlo dobro. Prema riječima liječnika, njegovo stanje je stabilno, ali i dalje kritično. Cijenimo vaše razumijevanje i molimo da se poštuje Noahova privatnost, kao i privatnost njegove obitelji. Hvala vam svima na nevjerojatnoj podršci i porukama“, stoji u izjavi CIP Green Powera, Toma Luthija i obitelji Dettwiler.

POVEZANO Jeziv incident koji je izazvao Moto3 prvak

Ovogodišnji prvak Moto3, José Antonio Rueda, koji je izazvao incident u kojem su obojica ozlijeđeni, budan je i pri svijesti. Rueda je u strašnoj nesreći zadobio slomljenu ruku i brojne kontuzije, ali dobra je vijest da su bolnički pregledi utvrdili da nema ozbiljnih ozljeda glave ili tijela. Njegov tim zasad nije dao nikakve nove informacije o njegovom stanju.

Incident na stazi Sepang dogodio se tijekom starta vozača, kada se Rueda velikom brzinom sudario s Detwilerom.

Mladi Švicarac vozio je sporije na stazi, nakon što je imao problema s motociklom, kada ga je Rueda neobjašnjivo udario. Obojica su završila na tlu, staza je odmah označena crvenom zastavom, a brzo im je pružena prva pomoć, nakon čega su helikopterom prebačeni u bolnicu u Kuala Lumpuru, gdje se trenutno nalaze.

Zbog ozbiljnosti incidenta, Sport Klub neće objaviti video o tome kako se to dogodilo.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.