Pratite samo na SK: Jorge Martin se vraća na stazu!

Podijeli :

MotoGP.com Cordon Press Image via Guliver

Aktualni Moto GP prvak Jorge Martín vratit će se na stazu nadolazećeg vikenda na Velikoj nagradi Katara, potvrdila je Aprilia.

Španjolac je izvan stroja od prvog dana predsezonskih testiranja u Maleziji, kada je zadobio prijelom lijeve ruke i desnog stopala. Nekoliko dana prije početka sezone Martín je doživio prijelom šake i već tada je bilo jasno da se neće moći vratiti u pogon prije četvrte utrke sezone.

Branitelj naslova dosad je propustio utrke u Tajlandu, Argentini i Sjedinjenim Državama, gdje se pojavio na stazi i najavio povratak na stazu “Lusail”, što je potvrđeno nakon posljednjih liječničkih pregleda u Španjolskoj.

POVEZANO VIDEO / Bizaran kaos: Marquez odjednom otrčao sa staze, svi krenuli za njim! Vinales ‘ostao bez motora’ VIDEO / Veliki povratak Jorgea Martina na stazu nakon teških prijeloma

Aprilia je, inače, tražila dopuštenje da Martín testira ovogodišnji motocikl prije povratka na stazu, no taj je zahtjev odbijen jer nije bio u skladu s pravilima, no sve je to pokrenulo pregovore o promjeni pravilnika o povratku vozača na stazu nakon određenog razdoblja odsutnosti.

Martina je u prve tri utrke sezone zamijenio Lorenzo Savadori, testni vozač Aprilije, zajedno s Marcom Bezzecchijem, koji se također pridružio timu kao branitelj naslova između dvije sezone. Talijan je na otvaranju sezone u Buriramu bio šesti, pa je odustao na početku utrke u Argentini, da bi u Austinu izjednačio najbolji rezultat ove sezone.

Martín je prošle godine slavio u sprintu na stazi “Lusail”, dok je Moto GP utrku završio na trećem mjestu.

Moto GP pratite ekskluzivno na Sport Klubu!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.