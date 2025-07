Poznato je kada se vraća aktualni prvak Moto GP-a

Podijeli :

AP Photo/Hussein Sayed via Guliver

Aktualni prvak kraljevske klase, Jorge Martín, odradio je privatna testiranja na Apriliji na stazi “Marco Simoncelli” u sklopu završnih priprema za povratak na natjecanja. Martín će sljedećeg tjedna otputovati u Brno te pokušati nastupiti na Velikoj nagradi Češke.

Vozač Aprilije dosad je ove sezone vozio samo jednu utrku — onu u Kataru, na kojoj je pretrpio prijelome 11 rebara, što je uzrokovalo pneumotoraks, pa je izvan staze proveo čak 81 dan. Prije toga, branitelj naslova propustio je prve tri utrke sezone zbog prijeloma obje šake i lijevog stopala tijekom predsezone.

Zbog Martínove situacije došlo je do promjene pravila prema kojem vozači ranije nisu smjeli testirati svoje prototipove prije povratka na stazu, no Španjolac je iskoristio iznimku jer je prethodno dobio dopuštenje liječnika. Prošlog je tjedna vozio Aprilijin superbike model na stazi “Catalunya”, gdje je odvozio ukupno 111 krugova.

U Misanu ga je čekao drukčiji izazov — to je bio njegov prvi pravi dan na MotoGP modelu RS-GP. Tijekom dana odradio je ukupno 64 kruga: 29 u jutarnjem dijelu, te još 35 poslijepodne. Koristio je sva tri seta guma, prema pravilima koja vrijede za ozlijeđene vozače, a glavni cilj bio je ponovno se upoznati s motociklom nakon trotjedne pauze.

“Sretan sam što sam ovdje, bio je to težak put do ovog trenutka. Nakon tri mjeseca ponovno sjesti na MotoGP motocikl — neopisiv je osjećaj. Šteta što sam zbog ozljeda propustio pola sezone, ali se vraćam i to je ono najvažnije. Imao sam odličan osjećaj i odradili smo sjajan posao danas,” izjavio je Martín.