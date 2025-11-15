Pole position za Bezzecchija, Bagnaia doživio peh u Valenciji

Podijeli :

VicentexVidalxFernandez via Guliver

Završene su kvalifikacije pred Veliku nagradu Valencije, odnosno u sklopu posljednjeg natjecateljskog vikenda u sezoni, barem što se tiče kraljevske klase.

Pole position osvojio je Talijan Marco Bezzecchi, vozač Aprilije koji je ostvario drugu pobjedu sezone prošlog vikenda u Portugalu, a zabilježio je najbrži krug s vremenom 1:28,809 minuta.

Prvi red popunili su Álex Márquez (Španjolska, Gresini) i Fabio Di Giannantonio (Italija, VR46), a u drugom su se našli Raúl Fernández (Španjolska, Trackhouse), Pedro Acosta (Španjolska, KTM) i Fabio Quartararo (Francuska, Yamaha).

