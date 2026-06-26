Pitbox: Predatori hvataju Bezzecchija

Naši Darin Janković i Tomislav Bešenić donese vam novi Pitbox. Komentirali su utrku za Veliku nagradu Češke, ali i nesportski incident u kojem se Marco Bezzecchi nakon pada fizički krenuo obračunati sa sucem na stazi te njegovu dosad neviđenu kaznu, a govorili su i o utrci na kultnoj stazi Assen. Uživajte u novoj epizodi!
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
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