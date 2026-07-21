Napokon je službeno: Quartararo potpisao za Hondu

Francuski motociklist Fabio Quartararo, svjetski prvak u klasi Moto GP iz 2021., potpisao je dvogodišnji ugovor s Hondom, objavila je japanska momčad u utorak.

Nakon osam sezona s Yamahom , koja je prije tri tjedna objavila njegov odlazak, 27-godišnjak iz Nice pokušat će se s drugim japanskim proizvođačem vratiti u ponovno među kandidate za naslov.

“Honda Racing Corporation (HRC) s ponosom objavljuje potpisivanje ugovora s Fabiom Quartararom za sezone Svjetskog prvenstva MotoGP-a 2027. i 2028. Quartararo će se natjecati za tvorničku momčad Honda HRC, a njegov dolazak se poklapa s početkom ere 850ccm u Moto GP-u“, stoji u priopćenju za javnost.

Quartararov prelazak u Hondu, o čemu su neki mediji izvijestili početkom godine, očekivao se već nekoliko tjedana, budući da su sve ostale momčadi već službeno objavili svoje vozače za sljedeću sezonu.

Japanski proizvođač, koji se nalazi usred obnove nakon odlaska dugogodišnjeg španjolskog vozača Marca Marqueza 2024. u Ducati, računa na “El Diabla” da će oživjeti njegovu sreću.

Sezona 2027. bit će obilježena novim tehničkim propisima koji će smanjiti obujam motora motocikala s 1000 na 850 ccm, što bi moglo promijeniti odnos snaga i okončati ogromnu nadmoć europskih proizvođača, posebno Ducatija i Aprilije, tijekom posljednjih nekoliko godina.

Došavši u Moto GP 2019. nakon dvije razočaravajuće sezone u Moto2, Quartararo je brzo zablistao, postavši prvi Francuz koji je okrunjen svjetskim prvakom u najsnažnijoj klasi.

Nakon što je postigao najveći uspjeh, njegov pad bio je jednako dramatičan kao i njegov uspon. Iako je još uvijek bio u konkurenciji za naslov 2022., kad je završio sezonu na drugom mjestu), vozač iz Nice se potom morao zadovoljiti sporednim ulogama.

Honda je u utorak također objavila potpisivanje ugovora s Kolumbijcem Davidom Alonsom, svjetskim prvakom Moto3 iz 2024. koji se trenutno natječe u Moto2 prvenstvu. Iz Honde nisu objavili hoće li Alonso biti uz Quartarara u tvorničkoj momčadi ili će voziti za satelitsku momčad LCR s Francuzom Johannom Zarcom.

Brazilac Diogo Moreira, koji s LCR-om ima obećavajuću debitantsku sezonu u Moto GP-u, mogao bi biti promoviran u tvorničku momčad.

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