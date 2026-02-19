MotoGP samo na SK: Nakon 30 godina promjena na VN Australije

Velika nagrada Australije u motociklizmu preselit će se u Adelaide od sljedeće godine nakon što se gotovo tri desetljeća vozila na Phillip Islandu.

MotoGP Sports Entertainment Group i vlada Južne Australije u četvrtak su objavili da su potpisali šestogodišnji ugovor, a prva utrka u Adelaideu održat će se u studenom 2027.

“Ovaj značajan događaj bit će prva Velika nagrada MotoGP-a koja će se održati u centru grada – uz beskompromisne sigurnosne standarde potrebne u modernom dobu ovog sporta”, navodi se u zajedničkoj izjavi.

Za razliku od Formule 1, MotoGP nikada nije održao uličnu utrku, prvenstveno zbog sigurnosnih razloga.

Ministar sporta susjedne države Victorije, Steve Dimopoulos, rekao je u srijedu da njegova vlada nije uspjela postići dogovor s MotoGP-om o održavanju utrke na Phillip Islandu. Dimopoulos je rekao da se vlada usprotivila želji vlasnika da se događaj premjesti u melburnski Albert Park, koji svake godine ugošćuje utrku Formule 1.

Osim u razdoblju pandemije 2020. i 2021., Phillip Island je domaćin Velike nagrade svake godine od 1997. Ovogodišnja utrka zakazana je za listopad.

Među trenutnim vozačima, aktualni prvak Marc Marquez iz Ducatija osvojio je četiri MotoGP naslova na Phillip Islandu, a posljednju pobjedu ostvario je 2024. godine.

MotoGP pratite ekskluzivno na Sport Klubu.