Mlađi Marquez najbrži na sprintu u Valenciji

Podijeli :

xIBEX.agencyx xKlausxPressbergerx via Guliver

Španjolac Alex Marquez na Gresini Ducatiju ostvario je pobjedu u sprint utrci u Valenciji, posljednjem odredištu ovogodišnje Moto GP sezone.

Mlađi brat Marquez vodio je od početka do kraja zabilježivši drugu sprintersku pobjedu u nizu. Njegov sunarodnjak Pedro Acosta na Red Bull KTM-u bio je drugi, dok je treći ove subote bio Talijan Fabio Di Giannatonio na VR46 Ducatiju.

Najbolju startnu poziciju uoči sprint utrke imao je Talijan Marco Bezzecchi, koji će startati prvi i u nedjeljnoj službenoj utrci koja počinje u 14 sati. U subotu je Bezzecchi vrlo brzo upropastio vodeću startnu poziciju. Nakon tek nekoliko zavoja pao je na šesto mjesto i do kraja je uspio napredovati samo za jednu poziciju i završiti kao peti.

Niti u Valenciji neće nastupati ozlijeđeni Marc Marquez koji je već ranije osigurao novi naslov svjetskog prvaka. Ranije je i njegov brat Alex osigurao drugo mjesto u ukupnom redoslijedu, a ove je subote treću poziciju u sezoni osigurao Talijan Bezzecchi.