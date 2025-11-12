Marc Marquez dao savjet Lamineu Yamalu: ‘To je komplicirano’

Podijeli :

(AP Photo/Hussein Sayed) / Guliver Images

Devetorostruki MotoGP prvak Marc Marquez dao je u utorak intervju u emisiji El Larguero na španjolskom radiju Cadena SER.

Španjolski vozač osvrnuo se na sezonu u kojoj je osvojio svoj deveti naslov svjetskog prvaka te otkrio cijenu svog uspjeha.

“Samo u desnoj ruci imam 20 vijaka.”

Unatoč tome, naglasio je svoju predanost uspjehu iznad svega.

“Moj posao, kao i posao mojih liječnika, jest osigurati da, bez obzira na to što je u meni, ljudi govore o mojim rezultatima, a ne o mojoj ruci.”

Tijekom intervjua Marquez se prisjetio i svojih ranih početaka, kada je morao nositi teret očekivanja da će postati nova velika zvijezda, i to prije nego što je uopće postao punoljetan.

Na temelju tog iskustva, ponudio je savjet mladom napadaču Barcelone, Lamineu Yamalu.

“Sa 18 godina to je komplicirano, pogotovo u nogometu, koji je najveći sport u Španjolskoj i na svijetu. Lamine je u samo dvije godine prešao put od juniora do svjetske superzvijezde, a nositi se s tim izuzetno je teško. Ljudi oko njega moraju ga voditi, razgovarati s njim i usmjeravati situaciju. S 18 godina zapravo imaš dva puta pred sobom,” rekao je Marquez.

