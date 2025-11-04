Iduće godine im istječe ugovor s MotoGP-jem, ali oni žele i dalje imati utrke

Podijeli :

VicentexVidalxFernandez via Guliver

Tajland želi ostati domaćin utrka Svjetskog prvenstva u motociklizmu i nakon 2026., kada mu istječe aktualni ugovor, objavio je u utorak vladin dužnosnik.

Tajlandska vlada odobrila je 119 milijuna dolara za organizaciju MotoGP utrka za sljedećih pet godina, odnosno od 2027. do 2031., kazao je vladin glasnogovornik Airin Phanrit.

Tajland je važna turistička destinacija i od 2018. je domaćin MotoGP utrka.

