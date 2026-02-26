Gledajte na SK: Pred nama je MotoGP sezona za pamćenje

Podijeli :

Pred nama je MotoGP sezona za pamćenje.

Nije to samo posljednji tango s monstrumima koji razvijaju preko 300 KS, nego i prva prilika da Marquez nadmaši Rossija po broju MotoGP titula.

Od 2027. će MotoGP motocikli biti uškopljeni na 850 ccm i kakvih 250 KS. Razlog više da uživamo u ovoj posljednjoj sezoni s agregatima od jedne litre koji rigaju preko 300 KS. I da, možda sve upućuje da će Marc Marquez osvojiti osmu MotoGP titulu, čime bi nadmašio Rossija i izjednačio rekord Agostinija, no u ovom sportu nikad ništa nije jednostavno. A kamoli unaprijed zapisano.

Ducati

Nakon prošlogodišnje ozljede i nove operacije ramena, Marc Marquez ne ulazi u obranu naslova na 100%, dok su njegovi glavni oponenti ojačali, što svakako vrijedi i za „unutarnje neprijatelje“ iz redova Ducatija. Mlađi brat i aktualni viceprvak Alex Marquez ostaje u momčadi Gresini, ali prvi put ima tvornički pripremljen motocikl s najnovijim komponentama, dok Marcov timski kolega Fransesco Bagnaia na ovogodišnjem Ducatiju ima puno bolji osjećaj za prednji kraj.

Isto tvrdi i Fabio Di Giannantoio, koji ne može do titule, ali bi morao dobaciti do što više podija, baš kao i timski kolega Franco Morbidelli, koji vozi za ostanak u Rossijevoj momčadi VR46 i u MotoGP prvenstvu uopće. Fermin Aldeguer je krajem prošle sezone, kao rookie, postao drugi najmlađi MotoGP pobjednik, ali je tijekom zime slomio nogu i propušta prvu utrku u Tajlandu.

Asprilia

Marco Bezzecchi je imao sjajnu drugu polovicu prošle sezone, a u istom je ritmu nastavio i na zimskim testiranjima što ga čini glavnim kandidatom za razbijanje dominacije Ducatija. Možda se čak može i sramežljivo uključiti u borbu za titulu. Čini se da je RS-GP bolji u svakom pogledu, što je dobra vijest i za Jorgea Martina, kao jedne od najvećih enigmi uoči nove sezone.

Preko zime je morao na nove operacije, zbog čega je propustio dobar dio testiranja, pa ostaje tek za vidjeti može li se sljubiti s Asprilijom, na kojoj je prošle sezone slomio dvadesetak kostiju. Raul Fernandez je krajem 2025. dohvatio svoju prvu pobjedu, pa su ambicije porasle, a Ai Ogura je konačno žestoko projurio zadnjeg dana testiranja.

KTM

Kao možda najveći talent novijeg doba, Acosta u svoju treću (i posljednju) sezonu s KTM-om ulazi itekako gladan prve pobjede. Pa onda i druge i treće… Tvrdi da je motocikl napredovao, a s njim se slaže i timski kolega Binder, koji najavljuje da će mu ova sezone biti bolja od prošle. Doduše, teško da može biti gora.

I Maverick Vinales iz momčadi Tech3 je blagoglagoljiv, pa tako gunđa samo njegov timski kolega Enea Bastianini, koji se ni na ulasku u drugu sezonu s KTM-om nije uspio uskladiti s motociklom. Momčad Tech3 je za 2026. promijenila vlasnika i sad je vodi Guenther Steiner, koji se proslavio kao vođa momčadi u Formuli 1. Kažu da je sklon psovkama, pa je prava sreća što ne vodi momčad Yamahe.

Honda

Nakon obećavajućeg drugog dijela prošle sezone, Honda je odradila napredak i preko zime. Ali to vrijedi i za sve druge, osim Yamahe. Realno, od Joana Mira i Luce Marinija, kao vozača tvorničke momčadi, možemo očekivati redovite plasmane u top 10, ali svaki podij bi bio iznenađenje, barem u prvom dijelu sezone. Johann Zarco pak zna i sam sebe iznenaditi nekom ničim izazvanom pobjedom, ali je i prečesto ispod radara, dok se brazilski rookie Diogo Moreira mora samo postupno privikavati na MotoGP motocikl i izbjeći kakvu ozljedu.

Yamaha