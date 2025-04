Loše, loše: Martin ima više prijeloma nego što se mislilo!

Podijeli :

AP Photo/Hussein Sayed via Guliver

Branitelj titule u kraljevskoj klasi Jorge Martin zadobio je ozbiljne ozljede prsnog koša u padu tijekom Velike nagrade Katara, a iz Aprilije su objavili da je dodatnim pregledima ustanovljeno da ima ukupno 11 prijeloma.

Informacija koja je u nedjelju kasno navečer stigla iz talijanskog tima glasila je da Španjolac ima šest prijeloma rebara, od prvog do šestog i da će ostati u bolnici nekoliko dana, dok mu se ne sanira pneumotoraks.

Dobra vijest za Martina je da je proveo mirnu noć u bolnici Hamad u Dohi i da nema nikakve traume koje utječu na mozak, pršljenove i abdominalne organe.

Što se tiče prijeloma rebara – osam utječe na zadnje rebarne lukove, od prvog do osmog, dok su tri na bočnim lukovima, od sedmog do devetog. Uz to, vidi se minimalni pleuralni otok, ali je to u kontekstu već poznatog pneumotoraksa.

Upravo zbog pneumotoraksa će Martin morati ostati u bolnici, dok se ne to ne sanira.

Martin je pad na stazi “Lusail” doživio osam krugova prije kraja četvrte utrke sezone, njegove prve u 2025, pošto je prethodne tri propustio zbog prijeloma šaka obje ruke i stopala. Španjolac je prvo tijekom testiranja u Sepangu zadobio prijelome šake i stopala, da bi pred prvu utrku sezone u Tajlandu doživio i prijelom druge ruke.

Aktualni prvak je prije nedjeljnog pada zauzeo 16. mesto na subotnjem sprintu.

Za sada nema informacija kada bi se Martin mogao vratiti na stazu, pošto će nekoliko dana ostati u Dohi, a velike su šanse da će propustiti predstojeću Veliku nagradu Španjolske koja je na programu od 25. do 27. travnja.