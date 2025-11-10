Hamilton i Leclerc na udaru predsjednika Ferrarija: ‘Moraju se usredotočiti na vožnju i manje pričati’

Podijeli :

Predsjednik Ferrarija John Elkann poručio je vozačima talijanske momčadi Lewisu Hamiltonu i Charlesu Leclercu da manje pričaju i više se koncentriraju na vožnju nakon užasnog Ferrarijevog vikenda u Brazilu.

Hamilton i Leclerc naime, nisu uspjeli završiti nedjeljnu utrku u Brazilu nakon čega je Ferrari pao na četvrto mjesto u poretku konstruktora, premda se početkom godine nadao borbi za naslov.

Sedmostruki svjetski prvak Hamilton, koji je došao iz Mercedesa u siječnju, rekao je nakon nedjeljne utrke u Interlagosu da je i njegov san o vožnji za Ferrari postao svojevrsna noćna mora. Britanac ove sezone još nije stajao na postolju u 21 utrci, iako je u ožujku pobijedio u sprintu u Kini.

Govoreći na sjednici Talijanskog olimpijskog odbora uoči Zimskih olimpijskih igara u Milanu-Cortini sljedeće godine, predsjednik je poručio svojim vozačima da “manje pričaju, a više se koncentriraju na vožnju”.

“Ako pogledamo sezonu u F1, možemo reći da imamo mehaničare i inženjere koji dobro obavljaju svoj posao i koji su poboljšali automobil, ali ako pogledamo ostalo, nije na razini”, kazao je Elkann.

“I definitivno imamo vozače koji se moraju usredotočiti na vožnju i manje pričati, jer još uvijek imamo važne utrke pred sobom”, dodao je.

Ferrari, koji je prošle sezone bio drugoplasirani iza McLarena, pao je na četvrto mjesto u poretku konstruktora – iza prvaka McLarena, Mercedesa i Red Bulla.

Leclerc se trenutačno nalazi na petom mjestu poretka vozača sa 214 bodova, dok je Hamilton na šestoj poziciji sa 148 bodova.

Vodi McLarenov dvojac Lando Norris sa 390 i Oscar Piastri sa 366 bodova.