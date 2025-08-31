Hadjar do prvog postolja u karijeri: ‘Osjećam se nestvarno’

Australac Oscar Piastri u McLarenu pobjednik je Velike nagrade Nizozemske, 15. utrke svjetskog prvenstva formule 1 koja je održana u nizozemskom Zandvoortu.

Sedma je to Piastrijeva pobjeda ove sezone, te deveta u karijeri. Piastrijev momčadski kolega i najveći konkurent za naslov Lando Norris je odustao u 65. krugu zbog tehničkih problema.

“Osjećao sam kontrolu od prvog kruga i iskoristio sam tempo kada je trebalo, ali žao mi je Landa. Početak vikenda izgledao je teško, sabrao sam se u kvalifikacijama i jako sam zadovoljan. Nekoliko sigurnosnih automobila začinilo je sve. Bio je to veliki timski napor. Pred nama je dug put, pa ćemo nastaviti, utrku po utrku,” kazao je Piastri.

Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu je bio drugi, dok je treće mjesto zauzeo Francuz Isack Hadjar u bolitu Racing Bulls-Honda RBPT osiguravši prvo postolje u karijeri.

“Osjećam se pomalo nestvarno. Najviše me iznenadilo što sam zadržao četvrto mjesto u utrci. Nažalost za Landa, iskoristili smo njegovo odustajanje, maksimalno sam iskoristio ono što sam imao i nisam napravio niti jednu grešku. Ovo mi je bio cilj još otkad sam bio dijete, ovo je prvi korak i nadam se da će doći još,” dodao je 20-godišnji Hajdar.

Sedmerostruki svjetski prvak Britanac Lewis Hamilton doživio je svoje prvo odustajanje s Ferrarijem. Hamilton je bio na sedmom mjestu kada je izgubio kontrolu nad svojim bolidom u 23. krugu i skliznuo u barijere.

“Jako mi je žao dečki,” kazao je Britanac radio vezom svom timu nakon što je potvrdio kako nije ozlijeđen. Bio je to njegov 15. nastup za talijansku ekipu kojoj se pridružio u siječnju stigavši iz Mercedesa, a do sada još nije stao na postolje.

Očajno izdanje Ferrarija upotpunilo je i odustajanje Charlesa Leclerca.

Devet utrka prije kraja Piastri je povećao prednost u ukupnom poretku. Sada vodi sa 309 bodova, 34 više od Norrisa. Treći je Verstappen sa 205 bodova.

U poretku konstruktora vodi McLaren sa 584 boda, Ferrari je drugi sa 260, dok treću poziciju drži Mercedes sa 248 bodova.

Svjetsko prvenstvo se nastavlja VN Italije u Monzi idućeg vikenda.