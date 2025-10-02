Vozači Formule 1 dobili posebnu napomenu pred utrku u Singapuru

Podijeli :

AP Photo/Joan Monfort by Guliver

Utrku Formule 1 Veliku nagradu Singapura, koja se ovog vikenda održava na stazi Marina Bay, Međunarodna automobilska federacija ocijenila je u četvrtak rizičnom zbog povišenih temperatura, što je prvi takav slučaj u Formuli 1.

“Nakon što smo primili prognoze službene meteorološke službe koje su najavljivale da će temperatura tijekom utrke premašiti 31°C, aktiviran je sustav rizika povezan s toplinom”, objavio je direktor utrke Rui Marques u četvrtak.

POVEZANO VIDEO / Baković o utrci u Bakuu: ‘I onda dođe Max Verstappen…’

Uvedeno nakon Velike nagrade Katara 2023., kada je nekoliko vozača trebalo liječničku pomoć zbog iscrpljenosti uzrokovane visokim temperaturama, ovo pravilo omogućuje vozačima nošenje posebnih rashladnih prsluka tijekom utrke. Međutim, ovi prsluci mogu biti neudobni u već skučenom kokpitu, prema riječima nekih vozača koji su ih testirali.

“Već sam to mogao isprobati i iskreno, osjeti se razlika”, objasnio je u četvrtak Francuz Isack Hadjar (Racing Bulls). “Problem je u tome što, ako ne uspije, stvarno ste u problemu jer je jakna velika.”

Kako bi se kompenziralo dodavanje ovog kompleta za hlađenje, ukupna regulatorna minimalna težina povećava se za 5 kg, na 805 kg.

Ako se donese odluka da će oprema biti obavezna za jednosjede ovog vikenda, vozači ipak neće morati nositi prsluk, ali će morati nositi dodatnih 0,5 kg balasta kako bi izbjegli prednost u težini.

“Pet kilograma je nešto više od desetinke i pol gubitka”, rekao je Pierre Gasly (Alpine) u četvrtak. “Može se osjetiti, ali je stvarno minimalno.”

Ulična staza Marina Bay smatra se jednom od najtežih, zbog vlage i vrućine. Vozači mogu izgubiti i do tri kilograma tijekom dvosatne utrke.

Formulu 1 ovog vikenda pratite samo na Sport Klubu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.