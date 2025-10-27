VIDEO / Za dlaku izbjegnuta tragedija u Meksiku: ‘Bože moj, jeste li vidjeli ovo?!’

Podijeli :

Veliki incident mogao se dogoditi tijekom Velike nagrade Meksika, ali srećom vozač Racing Bullsa Liam Lawson sjajno je reagirao i tragedija je izbjegnuta.

Sve se dogodilo nakon što se Novozelanđanin vratio na stazu iz boksa, a na sredini staze bili su redari koji su skupljali dijelove bolida koji su se rasuli po stazi nakon brojnih kontakata na početku utrke.

Lawsona je njegov tim upozorio da će se u prvom dijelu staze suočiti s dvostrukim žutim zastavama i da pazi na dijelove bolida, samo da bi nedugo zatim naletio na redari.

“Bože moj, šalite se? Jeste li ovo vidjeli? Mogao sam ih ubiti”, rekao je Lawson u poruci svom timu.

