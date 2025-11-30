VIDEO / Verstappen pobjednik VN Katara, čeka nas luda borba za naslov u Abu Dhabiju!

Max Verstappen pobjednik je pretposljednje utrke sezone - VN Katara.

Iako je Lando Norris koji je startao s druge pozicije mogao osigurati naslov prvaka u Kataru, Max Verstappen je na samom startu pokazao da misli ozbiljno i prestigao ga.

Obzirom da svi vozači na ovoj utrci trebaju ući u boks dva puta, sve su momčadi prvi ulazak iskoristile prilikom safety cara nakon ispadanja Hulkenberga u sedmom krugu. Na stazi su tad ostali jedino vozači McLarena što se nije pokazalo dobrom odlukom.

Verstappen je na kraju slavio ispred drugoplasiranog Piastrija i trećeg Carlosa Sainza. Norris je završio četvrti, a u Abu Dhabiju će morati biti minimalno treći da osigura naslov.

