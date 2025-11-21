VIDEO / Sada znamo zašto se trening u Vegasu dva puta prekidao, nisu krivi ni kiša ni Leclerc

Podijeli :

McLarenov vodeći vozač u Formuli 1 Lando Norris najbrže je odradio drugi trening uoči Velike nagrade Las Vegasa nakon što je trening dvaput prekinut.

Iako nije bilo te informacije za vrijeme treninga, sada se zna da su sve aktivnosti na stazi prekinute kao mjera opreza 20 minuta prije kraja nakon što je redar prijavio problem sa šahtom neposredno prije zavoja 17 na osvijetljenoj uličnoj stazi.

Crvene zastave su zatim ponovno mahane nešto više od dvije minute prije kraja sesije, ubrzo nakon što su se vozači vratili na stazu nakon 15-minutnog kašnjenja.

Upravno tijelo FIA izjavilo je da je osoblje na licu mjesta izvijestilo da se isti poklopac šahta još uvijek pomiče dok su automobili prelazili preko njega te da je situacija provjerena kao mjera opreza.

Labavi poklopci odvoda bili su problem na treningu za prvu Veliku nagradu Las Vegasa 2023. godine, a jedan je uništio Ferrari Carlosa Sainza kada je prešao preko njega.

Norris, koji ima 24 boda prednosti nad svojim timskim kolegom Oscarom Piastrijem tri utrke prije kraja, ostvario je najbolje vrijeme od jedne minute i 33,602 sekunde na mekim gumama.

Kimi Antonelli iz Mercedesa bio je drugi, 0.029 sporiji od Norrisa, a Charles Leclerc je bio treći.

Kvalifikacije su na rasporedu u noći s petka na subotu od 5 sati ujutro, dok je sama utrka zakazana za noć sa subote na nedjelju, također u 5 sati.

