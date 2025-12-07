VIDEO / Prve riječi emotivnog prvaka Norrisa: ‘Nisam mislio da ću plakati, ali…’

Podijeli :

Britanac Lando Norris u McLarenu novi je svjetski prvak u formuli 1 nakon što je u posljednjoj, 24. utrci sezone Velikoj Nagradi Abu Dhabija osvojio treće mjesto.

“Nisam mislio da ću plakati, ali jesam. Dug je to put. Želim se zahvaliti svojim dečkima, svima u McLarenu, svojim roditeljima. Sad barem malo znam kako se Max osjeća. Želim čestitati i Maxu i Oscaru, bilo je zadovoljstvo utrkivati ​​se protiv obojice i učiti od obojice. Ali uspjeli smo, uspjeli smo,” kazao je Norris po ulasku u cilj.

Norris se upisao u povijesti kao 35. svjetski prvak. Rekorderi su Nijemac Michael Schumacher i Britanac Lewis Hamilton sa po sedaam titula, dok je Argentinac Juan Manuel Fangio slavio pet puta.

“Kao što smo mnogo puta vidjeli, sve se može dogoditi. Zato sam samo nastavio gurati. Želio sam se boriti do kraja. Verstappen i Piastri sigurno mi nisu olakšali život ove godine. Ali sretan sam. Bio je to dug put s McLarenom, s njima sam devet godina. Da bih im nešto vratio, osjećam da sam ove godine dao svoj doprinos timu,” dodao je.