VIDEO / Norris iznenadio Tsunodu i vratio treće mjesto, izbjegao je kaznu!

Podijeli :

Velika se borba u Abu Dhabiju vodi između Landa Norrisa i Yukija Tsunode. Nakon što je Japanac ranije preuzeo treće mjesto, Norris ga je iznenadio te vratio poziciju, ali izvan granica staze. Nakon istrage, kažnjen je Tsunoda koji je prisilio Norrisa da izađe van granica.