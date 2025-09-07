VIDEO / Kaos na startu Monze: Norris završio u šljunku, Verstappen kratio zavoj i morao prepustiti prvo mjesto

Podijeli :

Krenula je Velika nagrada Italije za koju je s pole positiona krenuo Max Verstappen. Nizozemac je oborio rekord staze u kvalifikacijama te je na startu trebao obraniti poziciju od McLarenovog dvojca u naletu. Uspio je to obrani Verstappen, ali upitno je koliko je sve legalno bilo odrađeno. Prvo je Lando Norris završio u šljunku, a onda je na drugom zavoju Verstappen kratio zavoje. Baš zbog toga je morao prepustiti mjesto.

Mjesto niže nakon starta bio je i Oscar Piastri kojega je prestigao Charlers Leclerc, a već prije samog starta je Nico Hulkenberg odustao od utrke jer mu bolid nije bio spreman za start utrke. Odradio je formacijski krug, ali su ga pozvali iz boxa da odustane od utrke.

Ubrzo nakon starta je Verstappen vratio poziciju zbog DRS-a, a nedugo zatim je Piastri uspio prijeći Leclerca.

