VIDEO / Još jedan sudar u Azerbajdžanu, ali Verstappen ne usporava

Max Verstappen i dalje je u vodstvu nakon 17 krugova utrke za VN Azerbajdžana. Nakon izlijetanja na samom startu, Oscar Piastri utrku prati preko mobitela, a tako je mogao ispratiti i novi sudar na stazi. Colapinto i Albon su imali kontakt nakon kojeg se Argentinac zavrtio, ali su obojica uspjela nastaviti utrku. Williamsov Albon je kriv te će vjerojatno uslijediti kazna. Pogledajte kako je sve izgledalo.