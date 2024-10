Verstappenova defenzivna vožnja podigla prašinu, vozači traže očitovanje FIA-e

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno via Guliver

Nekoliko vozača traži da FIA dodatno pojasni što je dozvoljeno, a što ne prilikom obrane pozicije nakon što je Max Verstappen ponovno izazvao kontroverzne reakcije nakon VN SAD-a u Austinu dvaput prisilivši Landa Norrisa van staze, za što nijednom nije kažnjen.

Verstappen je u prvom zavoju prvoga kruga lansirao kasni napad na Norrisa s unutarnje strane i prisilio vozača McLarena da napusti granice staze, ali FIA je uobičajeno popustljiva u prvim krugovima utrke, posebno ako ne dođe do kontakta.

Ali u 53. krugu Norris je napao Verstappena koji je opet izuzetno kasno kočio s unutarnje strane 12. zavoja i prisilio Norrisa van staze koji je prošao naprijed i dobio pet sekundi za pretjecanje van granica staze, donosi MaxF1.net.

I dok se većina slaže da je Norris zasluženo dobio kaznu za ilegalno pretjecanje, vozači nisu sigurni je li u redu braniti se toliko kasnim kočenjem da obojica vozača napuste granice staze i traže da se FIA očituje oko takve vožnje.

“To je uvijek bila siva zona”, rekao je Hamilton koji je s Verstappenom imao brojne okršaje 2021. godine kad su se borili za naslov prvaka.

“Vjerojatno će sigurno morati napraviti neke prilagodbe. Također imamo nedosljednosti u odlukama ovisno o tome koji su suci prisutni. A kao sport, moramo se podići na svim razinama. Puno sam to puta iskusio s Maxom. Ne bi trebao biti u mogućnosti samo baciti bolid iznutra, izaći van staze i zadržati poziciju.”

Hamiltonov momčadski kolega Russell, koji je direktor udruge Grand Prix vozača, smatra da je Verstappen trebao biti kažnjen.

“Mislim da ne možete napisati skup pravila koja pokrivaju svaki mogući scenarij, to je vrlo tanka linija”, rekao je Russell.

“Zaista me zanima vjeruje li FIA, nakon što je sve ponovno pregledala, da je Max trebao biti kažnjen za ono što je učinio ili ne. Po mom mišljenju, on je trebao biti kažnjen. Prema tome, zapravo nema rupe u pravilima. Ako kažu: ‘Na temelju naših pravila nije trebao biti kažnjen’, onda on iskorištava rupu u pravilima.”

Sainz je rekao da također ima pitanja o tome koliko agresivan može biti vozač bolida koji se brani.

“To je vrlo dobro pitanje koje moram postaviti sucima jer očito mijenja način na koji se utrkujemo”, rekao je Sainz.

“To znači da tip koji se brani s unutarnje strane može kočiti koliko god želi i može lažirati činjenicu da pokušavaš pogoditi vrh zavoja, a možda to i ne pokušavaš. To treba razjasniti jer su u tom slučaju obojica bili krivi, Max jer je izašao široko, a Lando za dobivanje pozicije izvan staze.”

