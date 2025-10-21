Verstappen u svom stilu: ‘Da mi je to netko rekao prije dva mjeseca rekao bih mu da je idiot’

Podijeli :

nordphotoxGmbHx xBratic via Guliver

Max Verstappen je u završnici sezone smanjio veliki zaostatak za Landom Norrisom i Oscarom Piastrijem.

Red Bullov vozač Max Verstappen završio je sjajan vikend u Austinu pobjedom u glavnoj utrci Velike nagrade Amerike.

Branitelj naslova imao je osam sekundi prednosti ispred Landa Norrisa u McLarenu, dok je treće mjesto na pobjedničkom postolju zauzeo vozač Ferrarija Charles Leclerc. Vodeći u ukupnom poretku, Oscar Piastri, završio je utrku na petom mjestu.

Ovakav rasplet omogućio je Verstappenu da se potpuno vrati u borbu za naslov, jer je svoj zaostatak za Piastrijem smanjio na 40 bodova. Između njih dvojice nalazi se Norris, koji ima 14 bodova manje od svog momčadskog kolege.

“Šansa je tu”, poručio je Verstappen nakon pobjede u Teksasu pa dodao:

“Da mi je to netko rekao prije samo dva mjeseca, rekao bih mu da je idiot. No, unaprijedili smo bolid, bolje razumijemo kako stvari funkcioniraju i to je glavna razlika.”

U svakom slučaju, sljedeća utrka Formule 1 održava se ovog vikenda, na rasporedu je Velika nagrada Meksika, a sve pratite samo na Sport Klubu.

