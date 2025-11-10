Verstappen ne vjeruje u obranu titule: ‘Izgubili smo previše bodova…’

Podijeli :

Vozač Red Bulla Max Verstappen oduševljen je svojim sjajnim rezultatom na Velikoj nagradi Brazila nakon što se probio kroz startnu liniju iz boksa i zauzeo treće mjesto u Interlagosu.

Nakon što je napredovao u ranoj fazi , Verstappen je pao u poretku nakon što je morao rano ući u boks zbog puknuća gume. Međutim, uspio se vratiti na vrh – nakratko je bio u vodstvu – prije nego što je utrka završila u dvoboju s Andreom Kimijem Antonellijem iz Mercedesa za drugo mjesto.

Iako na kraju nije uspio prestići Talijana, Verstappen je bio oduševljen trećim mjestom – rezultatom koji je, kako je priznao, nije mogao ni zamisliti samo nekoliko sati ranije.

“Mislim da je utrka bila prilično kaotična, puno se toga dogodilo. Morao sam prestići puno vozača jer sam startao iz boksa. Mislim da je naš tempo bio vrlo jak tijekom cijele utrke“, rekao je Nizozemac, dodajući:

“Ponekad je teško u potpunosti procijeniti kako će utrka teći zbog prometa na stazi i sličnih stvari, ali završiti na postolju nakon starta iz boksa… To stvarno nisam očekivao, pogotovo s puknutom gumom na početku utrke. Zato smo morali ponovno u boks.

Ovo je nevjerojatan rezultat za nas i jako sam sretan zbog toga. Ponosan sam na cijeli tim. Bilo nam je jako teško u subotu, ali nikada ne odustajemo. Uvijek se trudimo poboljšati i pronaći malo više brzine, i srećom smo to danas uspjeli učiniti.”

Kasni odlazak u boks zbog novog seta mekih guma pomogao je Verstappenu da napravi posljednji korak. Međutim, potom je bio prisiljen prepustiti vodstvo vodećem u ukupnom poretku – McLarenovom Landu Norrisu.

“Samo sam pokušavao što brže prestići jer ne želite izgubiti previše vremena. Neki vozači su također bili u DRS-u, tako da nije uvijek lako. Kad sve to zbrojite, završiti samo deset sekundi iza vodećeg je, za mene, nevjerojatno.“

Rezultat je Red Bull podigao na treće mjesto u prvenstvu konstruktora – zahvaljujući dvostrukom odustajanju Ferrarija – dok Verstappen nastavlja svoj juriš iza Norrisa i Oscara Piastrija u drugoplasiranom McLarenu.

Međutim, četverostruki svjetski prvak nije optimističan u pogledu obrane naslova. Norris vodi u ukupnom poretku s 390 bodova, 24 više od Piastrija na drugom mjestu. Verstappen je na trećem mjestu s 341 bodom.

Njihova borba za naslov nastavlja se na Velikoj nagradi Las Vegasa, koja se održava od 20. do 22. studenog.

“Previše je bodova da bismo stvarno imali priliku sustići. Ako pogledate cijelu sezonu, izgubili smo previše bodova u prvoj polovici godine“, rekao je Max, dodajući:

“Mislim da nam je sada cilj imati ove svijetle točke, dobre vikende utrka, do kraja sezone i vidjeti koliko daleko možemo stići. Još uvijek imamo puno toga što želimo analizirati iz ovog vikenda – ali barem je utrka bila vrlo ohrabrujuća.“

