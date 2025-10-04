Verstappen najbrži na posljednjem treningu u Singapuru

Podijeli :

AP Photo/Vincent Thian via Guliver Images

Vozač Red Bulla Max Verstappen ostvario je najbolje vrijeme na posljednjem slobodnom treningu uoči 18. utrke sezone Formule 1, Velike nagrade Singapura.

Aktualni svjetski prvak ostvario je najbrže vrijeme na stazi Marina Bay (1:30.148), sa samo 17 tisućinki ispred Oscara Piastrija u McLarenu. Treći je završio Mercedesov George Russell.

Koliko je posljednji trening bio neizvjestan pokazuje i činjenica da su unutar manje od desetinke u odnosu na Verstappena bili i drugi vozači Mercedesa i McLarena Kimi Antonelli i Lando Norris.

Mnogo uzbuđenja viđeno je ranije tijekom dana na ulicama Singapura gdje je akcija prekinuta poslije 15 minuta, budući je drugi dan zaredom vozač Racing Bullsa Liam Lawson udario u zaštitni zid i oštetio bolid.

Kvalifikacije možete pratiti u subotu u 15 sati na SK1.