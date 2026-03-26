Verstappen izbacio novinara s konferencije: ‘Neću pričati dok ne ode’

AP Photo/Darron Cummings via Guliver

Četverostruki svjetski prvak Formule 1 Nizozemac Max Verstappen zamolio je u četvrtak jednog novinara da napusti njegov brifing za medije na Velikoj nagradi Japana, jer je još uvijek uzrujan zbog pitanja koje mu je isti novinar postavio u prosincu o incidentu koji ga je potencijalno koštao petog uzastopnog naslova prvaka vozača.

“Neću govoriti prije nego što ode”, rekao je Verstappen dok je sjedao kako bi odgovarao na pitanja u Red Bullovom prostoru na stazi Suzuka uoči treće utrke sezone, zamolivši novinara Guardiana da “izađe”.

„Sada možemo početi“, dodao je nakon što je novinar otišao.

Verstappen se sukobio s novinarom nakon finala sezone u Abu Dhabiju u prosincu, kada je naslov osvojio McLarenovo vozač Lando Norris s prednošću od samo dva boda.

Novinar je tada pitao Verstappena žali li zbog incidenta koji se dogodio na VN Španjolske u lipnju i u koji je bio uključen i vozač Mercedesa George Russell, a zbog kojeg je Nizozemac dobio kaznu od 10 sekundi koja ga je spustila s petog na deseto mjesto i koštala ga devet dragocjenih bodova.

“Zaboravljaš sve ostale stvari koje su se dogodile u mojoj sezoni. Jedino što spominješ je Barcelona. Znao sam da će to doći. Sad mi se glupo smiješiš“, odgovorio je Verstappen tada.

Verstappen, trenutno osmi u ukupnom poretku nakon šestog mjesta u Australiji i odustajanja u Kini, imao je težak početak sezone, u četvrtak je izjavio da više ne vjeruje da može osvojiti naslov.

Nezadovoljan je od početka sezone zbog novih propisa koji nalažu hibridni motor, pola s unutarnjim izgaranjem, a pola električni, prisiljavajući vozače da upravljaju snagom koju isporučuje baterija.

Automobili, čija su podvozja i aerodinamika također redizajnirani, imaju način rada “pretjecanja” i gumb “pojačavanje” kako bi osigurali nagli porast električne snage i prestigli konkurenta koji ih prati.

No, neki vozači, predvođeni Verstappenom, kritiziraju činjenicu da nakon što se baterija potpuno isprazni i prije nego što se napuni, riskiraju da ih prestigne konkurent koji je bolje izračunao dostupnu električnu energiju.