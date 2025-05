Verstappen i Norris zadovoljni kvalifikacijama u Miamiju, Piastri hoće napredovati

Podijeli :

AP Photo/Hiro Komae via Guliver

Od 22 sata na SK1 pratite Veliku nagradu Miamija, šestu ovosezonsku utrku Formule 1. U najboljoj poziciji je aktualni prvak Max Verstappen koji je osvojio pole position u kvalifikacijama i optimist je uoči utrke.

“Malo sam pogriješio pri ulasku u prvi zavoj, koji nije bio idealan, izgubio sam četiri-pet stotinki. Ali onda sam si rekao: ‘Krug nije gotov, moram nastaviti tražiti više vremena’.’ Znao sam da drugi sektor nije dobar za mene jer jednostavno nismo imali dovoljno gripa,” rekao je Verstappen i dodao:

“Ali u tom posljednjem krugu pokušao sam ne griješiti u drugom sektoru, precizno prolaziti kroz zavoje. Mislim da je uspjelo, a dobio sam malo više u zadnjem zavoju. Sve u svemu, bilo je dobro. Od Q1 do kraja, nastavili smo napredovati, a to je upravo ono što želite u kvalifikacijama.”

Četverostruki svjetski prvak ostvario je 43. pole u karijeri, jer je vozio 65 tisućinki brže od Landa Norrisa u McLarenu. Kimmi Antonelli u Mercedesu završio je treći s dvije tisućinke slabijim vremenom od Norrisa.

“Nisam ni znao kolika je bila razlika na kraju, ali auto je bio dobar, osjećao sam se dobro, posebno u Q3. Bila je to zapravo prva vožnja, prva sesija u kojoj sam se počeo osjećati malo življim. Dakle, puno pozitivnih stvari, nije bio savršen krug, ali mislim da su se svi mučili da sastave savršen krug. Dakle, još uvijek jednostavna staza, ali u isto vrijeme teška. Zadovoljan sam drugim mjestom, dobrom pozicijom, to me drži u utrku, a to je najvažnije“, istaknuo je Norris.

Oscar Piastri, trenutno vodeći u generalnom plasmanu sa 106 bodova, startat će s četvrtog, a George Russell s petog mjesta.

“Oba kruga u Q3 bila su malo traljava, ali na različitim dijelovima staze, što je šteta. Mislim da je tempo izgledao jako jak, a u Q2 sam se osjećao vrlo ugodno. Međutim, u Q3 se sve to malo raspalo, nažalost. Ipak, mislim da će bolid i dalje biti jak i nadam se da možemo napredovati”, smatra Piastri.

VN Miamija pratite od 22 sata uz prijenos na SK1.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.