Verstappen hvali Piastrija: ‘Gotovo ne griješi, a nešto mi se posebno sviđa’

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Četverostruki uzastopni prvak Max Verstappen imao je riječi hvale za najbržeg čovjeka u Saudijskoj Arabiji, Oscara Piastrija.

Supertalentirani vozač McLarena osvojio je VN Bahreina i Saudijske Arabije u razmaku od samo tjedan dana, a bio je i na najvišoj stepenici pobjedničkog postolja u Kini. Ovakvi rezultati bili su dovoljni da se nađe na čelu utrke za pehar namijenjen najboljem na svijetu, ispred momčadskog kolege Landa Norrisa.

Njegovu fantastičnu vožnju komentirao je i Nizozemac, koji je u Saudijskoj Arabiji samo gledao u leđa Australca.

“Rekao sam to prije, ljudi ponekad zaborave – prošla mu je godina bila tek druga sezona, sada je u trećoj. Vrlo je čvrst i iznimno smiren u svom pristupu, sviđa mi se to. Vidite to na stazi, gotovo ne griješi. To je upravo ono što trebate učiniti ako se želite boriti za naslov. Puno mu pomaže imati Marka Webbera uz sebe, ljudi uče iz svojih karijera. Upravo takav odnos imamo moj otac i ja, Oscar odlično koristi Markove savjete i lijepo je to vidjeti”, pohvalno je Verstappen govorio o svom suparniku.

Piastri je prošlu sezonu završio na četvrtom mjestu u poretku vozača, dok je McLaren prekinuo dvogodišnju vladavinu Red Bulla trofejom u konkurenciji konstruktora.

Sljedeća utrka Formule 1 vozit će se u Miamiju. Kvalifikacije počinju 3. svibnja u 22 sata, dok je utrka na rasporedu sutradan u isto vrijeme. Prijenose pratite na Sport Klub kanalima.