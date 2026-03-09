Verstappen će ispuniti svoj san: Vozit će 24 sata Nurburgringa i to u Mercedesu

Podijeli :

Četverostruki prvak Max Verstappen ispunit će svoj san i sudjelovati na ovogodišnjem izdanju prestižne utrke 24 sata Nurburgringa, koja će se održati od 14. do 17. svibnja.

Nizozemski vozač sjedit će za volanom Mercedes-AMG-a, a vozit će za svoj tim – Verstappen Racing.

“Sudjelovanje na 24 sata Nürburgringa predstavlja važan korak u dugoročnoj viziji tima da se natječe na najvišoj razini utrka izdržljivosti. Također, program odražava strast Maxa Verstappena prema utrkivanju i stalnom traženju novih izazova“, stoji u priopćenju.

Prije kvalifikacija na legendarnom Nordschleifeu, Verstappen će voziti četverosatnu utrku 21. ožujka.

Borba za pole poziciju za 24 sata Nürburgringa održat će se 18. i 19. travnja, kada je zakazana i Velika nagrada Saudijske Arabije, čije održavanje je upitno zbog ratnih sukoba na Bliskom istoku. Ipak, Verstappenovo sudjelovanje nije nužno jer je njegov tim prijavio četiri vozača.

Izgled Verstappenovog Mercedesa za 24 sata Nürburgringa otkriven je na poseban način: njemački ekstremni sportaš Max Männl izveo je BASE skok s visine od 131 metar unutar tornja u Meppen. Mercedes ima identičnu boju i dizajn kao Verstappenov bolid u Formuli 1.

“Nürburgring je posebno mjesto, ne postoji druga staza poput nje. 24 sata Nürburgringa dugo su bila na listi mojih želja i jako sam uzbuđen što će se konačno ostvariti“, istaknuo je Verstappen.

Prije nego što se posveti utrci na Nürburgringu, vozača Red Bull Racing očekuje VN Kine, koja se vozi u Šangaju za vikend. Na otvaranju nove sezone Formule 1 u Australiji, Verstappen je zauzeo šesto mjesto.