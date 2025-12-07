UŽIVO OD 14 SATI / Napeti troboj za naslov Formule 1, tko će slaviti u Abu Dhabiju?

Četverostruki svjetski prvak Verstappen ostvario je u kvalifikacijama 201 tisućinku bolje vrijeme od vodećeg Norrisa koji će krenuti s druge pozicije, dok će s trećeg mjesta krenuti Australac Piastri.

Napete kvalifikacije koje su u utrci ostavile borce za naslov također smo pratili na Sport Klubu.