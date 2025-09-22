Umjesto avionom, Sainz i Leclerc iz Bakua se kući vraćali – kombijem

Podijeli :

xBEAUTIFULxSPORTS/Erlhofx via Guliver

Carlos Sainz Jr. u Azerbajdžanu stigao je do podija, a imao je zanimljiv povratak kući u Monaco zajedno s bivšim timskim kolegom, Charlesom Leclercom.

Avion kojim su letjeli Sainz i Leclerc preusmjeren je zbog oluje te je umjesto u Nicu u Francuskoj sletio u Italiju. Vozači Formule 1 nisu željeli odlagati povratak kući u Monaco te su iznajmili automobil, točnije kombi.

“Nakon veoma teškog vikenda u Bakuu, mislio sam da ne može gore, ali…”, napisao je Monegažanin na Instagramu.

Leclerc je podsjetimo u Bakuu završio na devetom mjestu. S druge strane, vozač Williamsa Carlos Sainz je u utrci startao drugi i završio treći, tako da je postolje sjajan rezultat za njega. A nije mu teško palo ni sjesti za upravljač kombija.