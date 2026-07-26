Što predsjednik jedne države radi na Hungaroringu? Fotografira Formulu 1!

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REUTERS/Bernadett Szabo via Guliver

Petr Pavel, predsjednik Češke Republike, stigao je na stazu Hungaroring na Veliku nagradu Mađarske u Formuli 1, ali ne u svojstvu šefa države.

Ako ste se ikada pitali što svjetski lideri rade u slobodno vrijeme, za češkog predsjednika Petra Pavela odgovor je sportska fotografija, a posebno je strastven prema motosportu.

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Ovog je vikenda prisustvovao Velikoj nagradi Mađarske s kompletnom fotografskom opremom i službenom FIA akreditacijom. Pavel je stigao na Hungaroring na subotnje sesije i odmah počeo snimati, u pratnji češkog F1 fotografa Jiříja Křeneka.

Ovo nije prvi put da je viđen na velikom događaju u auto-moto sportu kao amaterski fotograf. U lipnju je bio u Francuskoj, gdje je prisustvovao utrci 24 sata Le Mansa, ponovno opremljen kompletnom fotografskom opremom.

Zanimljivo je da je bivši predsjednik Vojnog odbora NATO-a tijekom godina prisustvovao brojnim utrkama na dva i četiri kotača. U Češkoj je Pavel izvještavao s MotoGP utrka i Svjetskog prvenstva u Superbikeu u Brnu, a putovao je i u SAD te Saudijsku Arabiju kako bi snimao NASCAR i Reli Dakar.

Neke od fotografija koje je snimio na Reliju Dakar 2025. godine, gdje je također podržavao češke natjecatelje, bile su izložene u Nacionalnom tehničkom muzeju u Pragu.

Prošle je godine također prikupio gotovo 30.000 eura za dobrotvornu organizaciju posvećenu djeci, samohranim roditeljima i starijim osobama prodajom fotoalbuma na aukciji.

Iako je neuobičajeno da političari prisustvuju utrkama isključivo iz zadovoljstva, nekoliko se lidera redovito pojavljuje na velikim automobilističkim događajima u svojim zemljama.

Prošle je godine tadašnji britanski premijer Keir Starmer ugostio izvršnog direktora Formule 1 Stefana Domenicalija, vozače i visoke članove momčadi na prijemu u Downing Streetu 10, uoči Velike nagrade Velike Britanije.