Stigla potvrda i od Verstappena: ‘Ostajem u Red Bullu!’

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Ono što je nedavno potvrdio i savjetnik Red Bulla, Helmut Marko, sada je rekao i sam Max Verstappen.

Iako se nagađalo o njegovom prelasku u Mercedes, četvetrostruki F1 prvak Max Verstappen i iduće će sezone voziti za Red Bull.

Na pitanje o svojoj budućnosti uoči Velike nagrade Mađarske ovog vikenda, posljednje prije ljetne pauze u F1, Verstappen je rekao:

“Stvar je u tome što ljudi toliko pričaju tijekom cijele sezone, dok jedini koji zapravo može ili bi trebao govoriti, ne govori. To sam ja. I to radim namjerno jer nema smisla početi razbacivati se sa stvarima okolo, a zapravo bi to trebalo biti isto za sve.

Neki ljudi jednostavno vole miješati stvari, neki ljudi jednostavno vole stvarati dramu. Ali, za mene je to uvijek bilo prilično jasno, i za sljedeću godinu. Već razgovaram s timom o planovima, stvarima koje želimo promijeniti za sljedeću godinu. Dakle, to znači da i ja ostajem s timom iduće godine.”

Šef Mercedesa Toto Wolff priznao je tijekom proteklog mjeseca da je u pregovorima da potpišu Verstappena, ali je cijelo vrijeme tvrdio da je vjerojatnije da će 27-godišnjak promijeniti momčad nakon 2026.

Verstappen ima ugovor s Red Bullom do 2028., ali se pretpostavlja da u ugovoru ima klauzule o otkupu koje bi mu mogle omogućiti raniji odlazak iz momčadi.

