Start F1 sezone u Australiji: Nova pravila drastično mijenjaju stvar, evo tko je najspremniji

Podijeli :

AP Photo/Joan Monfort via Guliver

Nova pravila za 2026. godinu donose nam manje i lakše bolide s manje potiska (downforcea), ali i značajnu promjenu u udjelu električne snage u pogonskoj jedinici. Taj udio sada iznosi skoro 50 %, što dramatično mijenja način vožnje. Piše: Darjan Petrić

Manji bolidi i kontrola brzine

Prvo treba pohvaliti korak u pravom smjeru: bolidi su 10 cm uži i 20 cm kraći, te 32 kg lakši nego 2025. godine (ukupno 768 kg). Downforcea je manje, što je očekivano jer FIA time nastoji kontrolirati brzine po krugu koje su se 2025. ponovno približile rekordima iz 2020. i 2021. godine.

Iako su bolidi sporiji nego prošle godine (3,4 sekunde u pole position krugu), oni su tek 0,7 sekundi sporiji od Leclercova kruga iz 2022., prve godine prethodnih pravila baziranih na ground effect tehnologiji. Brzina po krugu, dakle, nije problem jer će bolidi evoluirati. Međutim, način na koji radi pogonska jedinica izazvao je oštre reakcije vozača i navijača.

Izazov upravljanja energijom

Formula 1 se s ovim pravilima pretvorila u prvenstvo kojim dominira upravljanje električnom energijom, čak i tijekom kvalifikacijskih krugova. Električni motor-generator (MGU-K) sada je tri puta jači i na punoj snazi isporučuje 350 kW (476 KS). Kapacitet baterije ostao je isti (4 MJ), dok se tijekom kruga može prikupiti najviše 8,5 MJ.

Kada bi MGU-K stalno radio punom snagom, baterija bi se ispraznila za samo 11,5 sekundi. To znači da će baterija tijekom jednog kruga prolaziti kroz više ciklusa pražnjenja i punjenja, pa će vozači morati biti izuzetno pažljivi s postotkom napunjenosti, posebno u utrci. Općenito, duže staze bez puno zona kočenja (gdje je udio punog gasa velik) predstavljaju najveći problem.

Melbourne kao prvi pravi test

Melbourne je bio žestok start sezone jer staza, nakon renovacije 2022., obiluje dugim dionicama pod punim gasom uz kratke zone kočenja. Energija se čuva za izlaske iz zavoja, ali se na krajevima pravaca dio snage oduzima za punjenje baterije, čak i dok je vozač pod punim gasom.

Situacija je najdramatičnija na dionici od izlaza iz 7. do ulaska u 11. zavoj. Na tom dijelu, koji je ranije bio čisti puni gas, vozači u kvalifikacijama počinju gubiti brzinu i do 4,5 sekunde prije ulaska u zavoj (superclipping). George Russell je u svom krugu za pol poziciju počeo gubiti brzinu oko 400 metara prije 11. zavoja, dok bi prošle godine na tom mjestu kočili tek 50 metara prije ulaza.

Osim automatskog gubitka snage, koristi se i tehnika lift-and-coast ( puštanje gasa prije kočenja) kako bi MGU-K duže punio bateriju. Jednostavno rečeno – motor “umire” na kraju pravaca radi optimalnog vremena po krugu. Vozači poput Verstappena i Norrisa glasno su izrazili nezadovoljstvo ovim trendom.

Poredak snaga: Mercedes na vrhu, Audi obećava

Ono čega su se suparnici pribojavali, obistinilo se: Mercedes je najspremnija momčad nove ere. Uz najbolju pogonsku jedinicu, imaju i prednost integracije sa šasijom. Prednost nije golema kao 2014., ali zaostatak Red Bulla, McLarena i Ferrarija od oko 0,8 sekundi svakako nije ohrabrujuć za konkurenciju.

Audi je odradio impresivan posao. Kao novi proizvođač koji je preuzeo Sauber, 10. i 11. mjesto Bortoleta i Hülkenberga predstavljaju odličnu bazu za budućnost.

S druge strane, Aston Martin s Hondinim motorom proživljava najgori početak sezone. Pogonska jedinica proizvodi jake vibracije koje uzrokuju kvarove na ostalim sustavima. U Melbourne su stigli sa samo dvije baterije, a primarni cilj im je trenutno uopće završiti utrku, što se trenutno čini kao težak zadatak.