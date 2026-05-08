Sprema se senzacionalna promjena vozača u Formuli 1?

Podijeli :

AP Photo/Lynne Sladky via Guliver

Šuška se već neko vrijeme o odlasku Maxa Verstappena iz Red Bulla.

Kako piše Autosport, Red Bull je navodno odredio McLarenovog Oscara Piastrija kao glavnu metu ako Verstappen odluči napustiti momčad. I sam Verstappen govorio je o mogućnosti ranijeg odlaska iz Formule 1.

POVEZANO Norris pobjednik sprinta u Miamiju

Prema istom izvoru, u Red Bullu trenutačno nisu potpuno uvjereni da je Isack Hadjar spreman preuzeti ulogu prvog vozača momčadi, dok opcija iz vlastite akademije zasad nije ozbiljno razmatrana. Piastri je zato navodno prvi izbor momčadi iz Milton Keynesa.

Prošlu sezonu Piastri je završio na trećem mjestu ukupnog poretka vozača, samo 13 bodova iza momčadskog kolege Landa Norrisa. U posljednjim utrkama dodatno je potvrdio formu postoljima u Japanu i Miamiju.

I Verstappen i Piastri imaju ugovore sa svojim momčadima do kraja 2028. godine.