Senzacionalni Talijan do nove pobjede u F1, utrku obilježio Bearmanov sudar

AP Photo/Hiro Komae via Guliver

Vozač Mercedesa Kimi Antonelli pobijedio je na Velikoj nagradi Japana, trećoj utrci ovogodišnjeg prvenstva Formule 1.

Mladi Talijan ostvario je drugu pobjedu zaredom na legendarnoj Suzuki, nakon što je prethodno pobijedio u Kini, a ujedno i drugu u karijeri,

Antonelli je slavio s deset sekundi prednosti ispred Oscara Piastrija u McLarenu, koji je prvi put ove sezone startao u Japanu, nakon velikih problema u prve dvije utrke.

Na trećoj stepenici pobjedničkog postolja bio je vozač Ferrarija Charles Leclerc, koji je u izravnoj borbi pobijedio u utrci u Japanu s vodećim u generalnom plasmanu, Georgeom Russellom.

Ono što je obilježilo utrku u Japanu svakako je teška nesreća vozača Haasa Olivera Bearmana, koja je odredila njezin konačni ishod. Mladi Britanac izgubio je kontrolu nad bolidom u trenutku kada je naletio na Franka Colapinta u bolidu Haasa, koji se kretao znatno sporije. Argentinac je krenuo braniti poziciju, što je Bearmana izbacilo sa staze, preletio je preko nje i završio je u zaštitnoj ogradi. Srećom, prve informacije ukazuju na to da je vozač Haasa prošao bez težih ozljeda, iako nakon nesreće nije mogao stajati na nogama.

Do tog trenutka, Piastri je sigurno vodio, dok je Antonelli imao fantastičan ritam na rabljenim gumama. Izlazak sigurnosnog automobila omogućio je Talijanu da promijeni gume s manje izgubljenog vremena u usporedbi sa suparnicima, pa je preuzeo vodstvo koje je obranio tijekom ponovnog pokretanja. Od tada se vozač Mercedesa postupno odvajao od suparnika, Piastri nije imao problema ostati na prvoj poziciji, a iza njih dvojice, Leclerc je bio bolji od Russella za četiri desetinke sekunde u borbi za postolje.