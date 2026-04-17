Schumacher najavio spektakl: Verstappen i Piastri mijenjaju momčadi?!

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Svijet Formule 1 trenutno čeka nastavak sezone u Miamiju, nakon što su utrke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji otkazane.

Bivši vozač i aktualni komentator Ralf Schumacher dao je naslutiti da bi moglo doći do spektakularne razmjene. Naime, Max Verstappen bi prema njemu uskoro mogao napustiti Red Bull i otići u McLaren, dok bi u suprotnom smjeru otišao Oscar Piastri.

“Max Verstappen je rekao da će otići ako Lambiase ode. Stoga svakako mogu zamisliti Oscara Piastrija u Red Bullu, a Maxa potom u McLarenu, ako uopće odluči nastaviti voziti”, izjavio je Schumacher, a Goal.com potvrđuje da je glavni okidač za Verstappenov odlazak upravo odlazak trkaćeg inženjera i bliskog suradnika Gianpiera Lambiasea.